Соединяющую Самарскую область с Татарстаном дорогу отремонтируют
В Кошкинском районе Самарской области отремонтируют участок автодороги Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки – Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района. Об этом сообщает региональное правительство.
«По этой дороге следует транзитный транспорт, проходят пассажирские автобусные маршруты, школьные маршруты. Долгое время жители населенных пунктов Русская Васильевка, Новое Фейзуллово, Шпановское поселение, которые находятся в зоне прилегания данной дороги, обращались с просьбой ремонта», — рассказал глава района Юрий Горяйнов.
Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 28,7 км. Согласно контракту, завершить работы необходимо к 1 июля 2025 года, однако подрядчик взял высокий темп и намерен сдать объект раньше срока, пишет НИА «Самара».
Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего по нацпроекту в этом году планируется привести в порядок 97 дорожных участков общей протяженностью 344 км.