В Москве мать заподозрили в убийстве годовалого ребенка

В Москве на Онежской улице в квартире жилого дома обнаружили тело годовалого ребенка, в убийстве которого подозревают его мать. Об этом сообщил 29 июня источник «Известий».

Собеседник рассказал, что в этот день в полицию обратился отец ребенка. По словам мужчины, он вернулся домой и нашел тело малыша.

«В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», — подтвердили информацию в главке СК России по столице.

По данным ведомства, в квартире рядом с трупом ребенка находилась мать. Ее причастность к смерти малыша проверяют. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее, 17 июня источник сообщил «Известиям» о том, что в Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь. По его словам, 41-летний челябинец набросился на девятилетнюю девочку с ножом. Ребенок получил смертельные ранения и скончался. Сам нападавший после преступления попытался покончить с собой, но медики спасли его.