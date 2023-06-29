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В Москве мать заподозрили в убийстве годовалого ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Москве на Онежской улице в квартире жилого дома обнаружили тело годовалого ребенка, в убийстве которого подозревают его мать. Об этом сообщил 29 июня источник «Известий».

Собеседник рассказал, что в этот день в полицию обратился отец ребенка. По словам мужчины, он вернулся домой и нашел тело малыша.

«В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», — подтвердили информацию в главке СК России по столице.

По данным ведомства, в квартире рядом с трупом ребенка находилась мать. Ее причастность к смерти малыша проверяют. На месте работают следователи и криминалисты.

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Ранее, 17 июня источник сообщил «Известиям» о том, что в Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь. По его словам, 41-летний челябинец набросился на девятилетнюю девочку с ножом. Ребенок получил смертельные ранения и скончался. Сам нападавший после преступления попытался покончить с собой, но медики спасли его.

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