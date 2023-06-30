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Синоптики спрогнозировали сильные дожди с грозой в Москве 30 июня

Эксперты сообщили о тренде на подорожание аренды квартир в Москве в августе

«Яндекс Аренда»: наблюдается тренд на подорожание ежемесячной арендной ставки в Москве в августе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Наблюдается тренд на подорожание ежемесячной арендной ставки в Москве в августе, говорится в исследовании «Яндекс Аренды», с которым ознакомились «Известия» 30 июня. Аналитики сервиса изучили динамику средней цены в течение летних месяцев за последние три года, с 2020 года, и назвали районы столицы, где стоимость долгосрочной аренды растет в последнем летнем месяце год к году больше всего.

«Каждый год мы наблюдаем традиционный рост спроса на аренду квартир и уменьшение предложений на сервисе к концу лета. В среднем количество просмотров объявлений растет на 18%, при этом предложение в Москве сокращается на 20%, в Новой Москве, в частности, на 31%. Поэтому если вы задумали снять жилье в столице, то не стоит откладывать это событие на «жаркий» сезон, — отметили в пресс-службе «Яндекс Аренды».

Там объяснили, что хорошие предложения разбирают в течение нескольких часов. В августе в город приезжают студенты и те, кто проводил часть лета на удаленке или в поездках.

При этом больше всего стоимость аренды в этот период повышается в Левобережном районе. Наиболее серьезный скачок стоимости тут фиксировался в последнем летнем месяце в 2021 году: стоимость выросла на 22% относительно июля. В аналогичный период 2022-го цена поднялась на 6%. В июне 2023 года снять студию или однокомнатную квартиру в этом районе можно в среднем за 43,8 тыс. рублей.

На втором месте — Соколиная гора, где в последние два года средняя цена аренды к августу росла на 7%. В настоящее время стоимость аренды студии и однокомнатного жилья в этом месте составляет 43,3 тыс. рублей.

На третьем месте — Северное Медведково. В 2021 году к концу лета месячная стоимость аренды здесь увеличилась на 14%, в 2022-м — на 6%. В июне этого года арендодатели просят в среднем 37 тыс. рублей в месяц.

Живешь, молодежь: людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Главное условие — параллельно надо будет копить на первый взнос по ипотеке

21 июня сообщалось, что в России планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. Обязательным условием субсидирования станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке.

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