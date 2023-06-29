В Лондоне призвали не ждать заявлений по поставкам F-16 Киеву на саммите НАТО

Страны — члены НАТО в ходе предстоящего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно поставок Украине истребителей F-16. Об этом 29 июня сообщил постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

«Я не уверен, что будут какие-то новые объявления по F-16 в Вильнюсе», — сказал дипломат, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в онлайн-формате.

При этом, по словам постпреда, Великобритания приветствует решение союзников быть частью программы по подготовке украинских летчиков.

При этом накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

О том, что первая фаза подготовки украинских летчиков на F-16 пройдет в Великобритании, в конце мая сообщил американский журнал Foreign Policy. Готовность обучать украинцев пилотированию F-16 также подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков этим летом.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что первые самолеты Киев сможет получить через шесть-семь месяцев.

Однако председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли 15 июня отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.