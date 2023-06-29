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В Лондоне призвали не ждать заявлений по поставкам F-16 Киеву на саммите НАТО

Постпред Британии Куорри: на саммите НАТО не будет новых объявлений по F-16 для Киева
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg
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Страны — члены НАТО в ходе предстоящего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно поставок Украине истребителей F-16. Об этом 29 июня сообщил постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

«Я не уверен, что будут какие-то новые объявления по F-16 в Вильнюсе», — сказал дипломат, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в онлайн-формате.

При этом, по словам постпреда, Великобритания приветствует решение союзников быть частью программы по подготовке украинских летчиков.

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При этом накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

О том, что первая фаза подготовки украинских летчиков на F-16 пройдет в Великобритании, в конце мая сообщил американский журнал Foreign Policy. Готовность обучать украинцев пилотированию F-16 также подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков этим летом.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что первые самолеты Киев сможет получить через шесть-семь месяцев.

Однако председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли 15 июня отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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