Ремонт улицы Белгородской стартовал в Астрахани

В Кировском районе Астрахани стартовал ремонт дорожного покрытия на улице Белгородской. Об этом сообщает городская администрация.

«Минувшей ночью специалисты подрядной организации приступили к ремонту покрытия на проезжей части. Дорожники отфрезеровали старый асфальт на площади свыше 5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении властей.

В работах задействовано около 10 единиц техники. В ближайшее время подрядчик уложит асфальт.

Как уточняет «Астрахань 24», ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2023 году в городе планируют привести в порядок 22 улицы, работы на всех объектах уже стартовали.