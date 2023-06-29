Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин побывал на тренировке бойцов Западного военного округа и показал, как они оттачивают свои навыки.

На кадрах можно увидеть подготовку военнослужащих на нескольких учебных точках. Они отработали поражение цели при различных условиях. Например, на первом этапе бойцы отрабатывали из стрелкового оружия попадание по одиночной цели — пехоте. На второй точке военнослужащие прошли тренировку по стрельбе из модернизированного пулемета Калашникова. Подготовка проводилась под прикрытием — бойца сопровождал личный стрелок.

После они отработали поражение из АГС-17 (автоматического гранатомета на станке) и РПГ (ручного противотанкового гранатомета).

«Солдаты обучаются ведению огня, поражению целей, скорости поражения цели», — сообщил командир 3-й мотострелковой роты с позывным Ривз.

По его словам, у многих военнослужащих уже есть опыт ведения огня в зоне боевых действий, они оттачивают свои навыки.

«Многим легко дается эта переподготовка», — заключил командир.

В свою очередь, множество пленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечают неудачи Киева, халатность военных командиров и неприемлемые условия. Например, американские пулеметы, которые доставили украинским войскам, не сработали, когда из них пытались выстрелить, рассказал захваченный военнослужащий Сергей Кравец.

Другой пленный ВСУ Григорий Замиховский поделился, что ему вручили повестку и забрали в армию, когда он покупал в аптеке лекарства для ребенка. Подготовка проходила в Словении. По его словам, западные инструкторы практически ничему не обучили украинских военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.