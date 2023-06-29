Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер глава города Мегион в ХМАО Олег Дейнека
Происшествия
Один ребенок погиб и два пострадали в ДТП в Ставропольском крае
Общество
Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде полностью потушен
Мир
Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории
Общество
Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов в центре города
Политика
В МГУ указали на невозможность Евросоюза отказаться от мигрантов
Пресс-релизы
В Москве завершилась конференция Adindex City 2023
Политика
Путин указал на отсутствие пустых полок в российских магазинах
Общество
В ГД предложили ввести льготные ж/д билеты для студентов с юга России
Общество
Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля
Происшествия
Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Общество
Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе
Политика
Песков указал на сотрудничество РФ и Белоруссии на уровне Союзного государства

МИД ОАЭ вызвал посла Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

0
Фото: REUTERS/Marie Mannes
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвал посла Швеции в Абу-Даби Лизелотту Андерсон для вручения ноты протеста в связи с публичным сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом говорится в распространенном 29 июня сообщении на сайте министерства.

«МИД ОАЭ проинформировал ее о решительном протесте и осуждении в адрес правительства Швеции, разрешившего экстремистам сжечь книгу священного Корана в Стокгольме», — отмечается в сообщении МИДа.

В документе также указали на неуважение шведских властей к гуманитарным ценностям.

Дипведомство вместе с тем обратило внимание на важность контроля за разжиганием ненависти и расизма, которые негативно сказываются на достижении мира и безопасности. Кроме того, министерство заявило о неприятии ОАЭ использования свободы слова в качестве «маркетингового инструмента для гнусных действий».

НАТО бы принять: как Швеция добивается пропуска в альянс
Стокгольм инициирует сбор денег для пострадавших от землетрясений в Турции

О проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха стало известно накануне. Как сообщали СМИ, полиция Швеции дала согласие на проведение протестной акции.

В свою очередь, премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал разрешение протеста законным, но неуместным. При этом он не стал давать расширенный комментарий в контексте возможного вступления Швеции в НАТО.

Государственная дума РФ между тем также осудила решение шведских властей, назвав акцию вандализмом. Кроме того, в ГД отметили, что такие решения не способствуют доброжелательным взаимоотношениям народов и нарушают принципы Устава ООН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023