МИД ОАЭ вызвал посла Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвал посла Швеции в Абу-Даби Лизелотту Андерсон для вручения ноты протеста в связи с публичным сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом говорится в распространенном 29 июня сообщении на сайте министерства.

«МИД ОАЭ проинформировал ее о решительном протесте и осуждении в адрес правительства Швеции, разрешившего экстремистам сжечь книгу священного Корана в Стокгольме», — отмечается в сообщении МИДа.

В документе также указали на неуважение шведских властей к гуманитарным ценностям.

Дипведомство вместе с тем обратило внимание на важность контроля за разжиганием ненависти и расизма, которые негативно сказываются на достижении мира и безопасности. Кроме того, министерство заявило о неприятии ОАЭ использования свободы слова в качестве «маркетингового инструмента для гнусных действий».

О проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха стало известно накануне. Как сообщали СМИ, полиция Швеции дала согласие на проведение протестной акции.

В свою очередь, премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал разрешение протеста законным, но неуместным. При этом он не стал давать расширенный комментарий в контексте возможного вступления Швеции в НАТО.

Государственная дума РФ между тем также осудила решение шведских властей, назвав акцию вандализмом. Кроме того, в ГД отметили, что такие решения не способствуют доброжелательным взаимоотношениям народов и нарушают принципы Устава ООН.