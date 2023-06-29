Псковских молодых матерей освободят от транспортного налога

В Псковской области молодые матери не будут платить транспортный налог. С подобной инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников. Речь идет о женщинах в возрасте до 25 лет включительно, у которых в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребенок.

Глава региона внес законопроект в местный парламент. Депутаты должны рассмотреть инициативу на сессии 6 июля. Мера поддержки направлена на стимулирование рождаемости.

Льгота будет рассчитана на три года, с рождения ребенка и до достижениям им трехлетнего возраста, за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с., уточняет ИА FlashNord.