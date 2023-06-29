Первую постоянную ярмарку народных промыслов открыли в Калуге

В Калуге открыли первую в городе постоянную ярмарку народных промыслов. Об этом сообщает региональное правительство.

Ярмарка получила название «Дворик мастеров». Найти ее можно в Гостином дворе на улице Ленина, 118. Сейчас на площадке представлено более 1 тыс. товаров ручной работы от 15 мастеров.

«Дворик мастеров» поможет нашим самозанятым предпринимателям в реализации их авторских изделий, а также станет местом, где посетители смогут узнать о традиционных народных промыслах, изучить их историю, познакомиться с мастерами», — выразил уверенность и.о. руководителя Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк.

Как уточняет газета «Весть», ярмарку создали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Инициатором выступил калужский центр «Мой бизнес».