Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер глава города Мегион в ХМАО Олег Дейнека
Происшествия
Один ребенок погиб и два пострадали в ДТП в Ставропольском крае
Общество
Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде полностью потушен
Мир
Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории
Общество
Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов в центре города
Политика
В МГУ указали на невозможность Евросоюза отказаться от мигрантов
Пресс-релизы
В Москве завершилась конференция Adindex City 2023
Политика
Путин указал на отсутствие пустых полок в российских магазинах
Общество
В ГД предложили ввести льготные ж/д билеты для студентов с юга России
Общество
Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля
Происшествия
Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Общество
Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе
Политика
Песков указал на сотрудничество РФ и Белоруссии на уровне Союзного государства
Сюжет:

МСП Крыма получили за 9 лет из гарантийного фонда 7 млрд рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крымский гарантийный фонд за девять лет, с 2014 года, оказал государственную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму порядка 7 млрд рублей. За это время было выдано около 1,2 тыс. поручительств. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экономического развития.

По словам вице-премьера – министра финансов Крыма Ирины Кивико, которые приводит ИА «Крыминформ», выданные поручительства помогли привлечь предпринимателям кредиты на сумму около 18 млрд рублей. Поддержкой фонда воспользовались 725 компаний.

Предприятия масштабируют бизнес, что говорит о росте инвестиционной активности в сфере МСП. Основные сферы, на которые приходятся обращения представителей бизнес-сообщества, — это торговля (31,5%), строительство (24,7%) и сельское хозяйство (18,8%). Поддержка бизнеса ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» создали карту электрозаправок. На карте отмечены 56 станций, где можно зарядить электромобиль. Помимо адресов на ней указаны и виды разъемов под зарядку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023