МСП Крыма получили за 9 лет из гарантийного фонда 7 млрд рублей
Крымский гарантийный фонд за девять лет, с 2014 года, оказал государственную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму порядка 7 млрд рублей. За это время было выдано около 1,2 тыс. поручительств. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экономического развития.
По словам вице-премьера – министра финансов Крыма Ирины Кивико, которые приводит ИА «Крыминформ», выданные поручительства помогли привлечь предпринимателям кредиты на сумму около 18 млрд рублей. Поддержкой фонда воспользовались 725 компаний.
Предприятия масштабируют бизнес, что говорит о росте инвестиционной активности в сфере МСП. Основные сферы, на которые приходятся обращения представителей бизнес-сообщества, — это торговля (31,5%), строительство (24,7%) и сельское хозяйство (18,8%). Поддержка бизнеса ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» создали карту электрозаправок. На карте отмечены 56 станций, где можно зарядить электромобиль. Помимо адресов на ней указаны и виды разъемов под зарядку.