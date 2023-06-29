Известное на всю Сибирь кладбище закрыли в новосибирском Академгородке
В новосибирском Академгородке для захоронений закрыли кладбище «Южное». Доступ к нему ограничили весной из-за постоянных подтоплений новых участков. Теперь стало известно, что оно останется закрытым.
Как пишет Sib.fm, 26 июня территорию посетила комиссия во главе с начальником городского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталием Витухиным. Планируется провести экспертизу новых участков погоста, чтобы понять, подвержены ли они затоплению.
Кладбище «Южное» является древнейшим в Академгородке. Ранее на нем хоронили жителей деревни Чербусы, а позже — известных ученых. Оно считается самым «именитым» во всей Сибири.
Теперь граждане могут попросить участки на любом другом кладбище, в том числе кладбище в микрорайоне ОбьГЭС, ближайшем подобном месте для жителей Академгородка.