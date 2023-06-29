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Глава МЭА назвал три исторические ошибки в энергетической политике Европы

Глава МЭА Бирол: Европа допустила три исторические стратегические ошибки в энергетической сфере
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Энергетическая стратегия, которой до начала конфликта на Украине придерживались страны Европы, содержит три исторические ошибки, заявил 29 июня исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на конференции в Лондоне.

«Это чрезмерная зависимость от поставок газа из одной страны, отказ от ядерной энергетики и упущенные возможности в сфере солнечной энергетики», — сказал Бирол.

Он считает, что именно эти шаги повлияли на внешнюю политику Европы.

Глава МЭА указал на то, что европейские страны за 20 лет почти не реализовывали новых проектов в сфере ядерной энергетики, которая вырабатывает лишь 15% необходимого Европе электричества вместо прежнего показателя в 30%.

По его мнению, Европа позволила Китаю стать доминирующей силой в развитии солнечной энергетики. «Европа хорошо начала, но не добралась до финиша», — приводит его слова ТАСС.

Также глава МЭА призвал богатые государства помогать бедным в энергетической трансформации.

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В феврале глава МЭА заявил, что страны Европы могут столкнуться с серьезными трудностями следующей зимой, если они не снизят уровень потребления природного газа.

1 февраля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал трудности с заполнением газовых хранилищ европейских государств следующей зимой на фоне отказа от энергоносителей из РФ.

28 января агентство Bloomberg привело слова главы нефтегазовой компании Total во Франции Патрика Пуянне, который выразил мнение, что ситуация с СПГ в Евросоюзе может обостриться в 2023 году. Европейские компании будут искать альтернативных газовых поставщиков, но неизвестно, насколько выгоднее окажутся их предложения, добавил он.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.

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