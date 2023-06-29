Еще четыре аварийных дома снесут в Казани
В Казани снесут еще четыре многоквартирных дома, признанных аварийными. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Как сообщает InKazan.ru, речь идет о домах по улице Тунакова, 52, улице Рахимова, 11, улице 10-й Союзной, 21, и Горьковскому шоссе, 25. По словам главы исполкома Рустема Гафарова, бумаги были подписаны еще 25 мая 2023 года.
Все дома расположены на территории Кировского и Московского районов, уточняет ИА «Татар-информ». Решения об их сносе принято на основании технических заключений, сделанных специалистами компаний ООО «ЭМОКО» и ООО «Технический надзор».
Снести объекты должны в течение полугода после принятия постановления.