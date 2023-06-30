«Московский выпускной – 2023» эксклюзивно покажут в эфире «Муз-ТВ»

В ночь на 2 июля состоится эксклюзивная трансляция «Московского выпускного – 2023» из парка Горького, организованного Комплексом социального развития Москвы. Традиционный праздник пройдет с большим размахом. Это единственный выпускной с лайнапом звезд длиной в ночь. Вчерашних школьников соберется поздравить более 60 артистов российского шоу-бизнеса. Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на событие зарегистрировались рекордные 39 тыс. участников. Канал стал генеральным музыкальным партнером «Московского выпускного – 2023», поэтому отметить событие смогут не только ребята в самом центре столицы, но и миллионы зрителей у экранов по всей стране.

Артисты разных поколений будут дарить свои громкие хиты от заката до рассвета и зададут невероятную атмосферу грандиозного события в прямом эфире. Всю ночь за «выпускное» настроение на сцене будут отвечать звезды «Муз-ТВ»: SHAMAN, «Дискотека Авария», Galibri & Mavik, DABRO, GAYAZOV$ BROTHER$, Seville(Artik&Asti), NILETTO, Хабиб, PIZZA, ELMAN, Артур Пирожков, Люся Чеботина, Маша Шейх&Zadonskaya, 5sta Family, Лёша Свик, Konfuz, Владимир Пресняков, Kamazz, Глюк’оZa, Ханна, Катя Адушкина, Bahh Tee & Turken, ST, Митя Фомин, NIVESTA, «Блестящие», Анет Сай, CHEBANOV, Катя Лель, Akmal`, GUMA, Ирина Дубцова, Elvira T, Natan, NLO, ASAMMUELL, MONA, GAZAN, Олег Майами, Антон Токарев и многие другие.

Состав звездных ведущих будет не менее ярким! Полночь выпускники встретят с непревзойденной Лерой Кудрявцевой и популярным блогером Тимом Сорокиным. Также в течение праздника на сцене появятся блогеры Катя Адушкина, Кобяков и звезды эфира «Муз-ТВ»: Костя Анисимов, Дима «Пухляш» Красилов и Анжелика Пушнова.

Каждый год «Московский выпускной» в эфире «Муз-ТВ» дарит зрителям масштабное live-шоу с уникальной концепцией. В этот раз ключевыми темами праздника станут «Первые» и «Наставники» — программа будет наполнена вдохновляющими историями великих людей!

Смотри трансляцию одного из самых незабываемых событий лета только на «Муз-ТВ»: 1 июля в 23:00 в прямом эфире по московскому времени и 2 июля в 19:00 в регионах страны!