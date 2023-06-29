Липчанину вынесли приговор за смертельное избиение гостя

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 51-летнему мужчине, который до смерти избил своего гостя. Об этом в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили GOROD48.

Установлено, что 10 мая 2022 года хозяин квартиры в доме по улице 15-й микрорайон поссорился с 49-летним гостем и избил его. Известно, что мужчины были соседями, до конфликта они вместе выпивали.

«Оказывать сопротивление потерпевший не мог из-за наличия травмы правой руки. Не мене 52 ударов руками, ногами и тростью причинили настолько значительные повреждения, что потерпевший умер на месте», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Причиной смерти стали открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травматический шок, уточняет LipetskMedia

Суд признал липчанина виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен возместить расходы на погребение и выплатить жене потерпевшего 700 тыс. рублей компенсации.