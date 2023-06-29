Картаполов: незадолго до попытки мятежа Пригожину сообщили о прекращении финансирования

После отказа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подписать контракт с Министерством обороны РФ, его уведомили о прекращении участия ЧВК в специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 29 июня, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

За несколько дней до попытки мятежа МО РФ уведомило все формирования, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, о необходимости заключить контракт с Минобороны, однако Пригожин отказался сделать это, сказал Картополов.

Тогда Пригожину сообщили, что в таком случае «Вагнер» не сможет продолжить участие в СВО и получать финансовую и материальную поддержку от государства. Однако это было не единственной причиной, подтолкнувшей Пригожина к мятежу, заявил председатель комитета Госдумы по обороне.

«Сложилось следующее: первое — это деньги, второе — это глупые и непомерные амбиции, а третье — это возбужденное состояние. Вкупе всё это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей», — сказал он.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.