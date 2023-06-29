Благоустройство Томилинского лесопарка началось в Люберцах

В подмосковных Люберцах стартовало благоустройство Томилинского лесопарка. Об этом сообщает региональное министерство благоустройства.

Проект предусматривает обустройство части «Тропы здоровья» с зонами для отдыха и игр, создание вело-лыжного и бегового маршрутов, зоны воркаут и мест для разминки, зоны для выгула собак. Также на территории оборудуют зоны для пикника, смонтируют системы видеонаблюдения и освещения.

Томилинский лесопарк вошел в программу по благоустройству лесопарковых территорий на 2022–2023 годы в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». В разработке концепции участвовали местные жители, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сейчас в лесопарке ведутся подготовительные работы. Также идут работы по организации дорожно-тропиночной сети.