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МО: при ударе по Краматорску ликвидированы два генерала, до 50 офицеров ВСУ и 20 наемников

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Вооруженные силы (ВС) России высокоточным ударом 27 июня уничтожили двух украинских генералов и до 50 украинских офицеров в Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 июня сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По уточненным данным, удар был нанесен по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также удалось поразить 20 иностранных наемников и военных советников.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 85 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 102 районах.

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Ранее в этот день бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что российские войска во время удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда для консультаций ВСУ американских наемников.

Накануне Конашенков сообщил, что в Краматорске был поражен пункт временной дислокации 56-й мотопехотной бригады ВСУ, также поражающие удары были нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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