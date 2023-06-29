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Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде полностью потушен

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Фото: МЧС РФ
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Крупный пожар на территории химзавода «Бальзам» в Нижнем Новгороде, в результате которого погиб один человек, полностью потушен. Об этом сообщили 29 июня в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«В 14:09 мск объявлена ликвидация последствий пожара», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

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Пожар на химзаводе «Бальзам» начался утром 29 июня с возгорания цистерны с химическим составом. В результате погиб мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Позже в МЧС рассказали, что вероятной причиной двух взрывов с последующим возгоранием на территории химзавода стало нарушение технологического процесса при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.

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