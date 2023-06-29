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Россия и Китай продолжат работу по предотвращению гонки вооружений в космосе

МИД РФ: Россия и Китай продолжат работу по предотвращению гонки вооружений в космосе
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия и Китай подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества и совместных усилий для предотвращения гонки вооружений в космосе, сообщили 29 июня на сайте МИД РФ.

Страны обсудили важность скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту в данной сфере.

«Констатирована востребованность международной инициативы / политобязательства о неразмещении первыми оружия в космосе», — говорится в сообщении.

27 июня сообщалось, что Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны (ПРО). Стороны обменялись мнениями по аспектам проблематики, включая глобальные и региональные измерения.

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Ранее, 20 июня, главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Минске приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе. Дипломаты подчеркнули недопустимость размещения оружия и угрозы применения силы в космическом пространстве.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая становятся всё более крепкими, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов.

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