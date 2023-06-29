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Эксперты спрогнозировали обстановку на фондовом и долговом рынках РФ в июле

Эксперт Власенко: фондовый рынок продолжает испытывать поддержку от дивидендного сезона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Существует ряд факторов поддержки российского фондового рынка, о которых портфельный управляющий «РСХБ Управление активами» Александр Власенко рассказал «Известиям» 29 июня.

Среди таких факторов он назвал то, что санкции против России перестали оказывать на него сильное влияние. Кроме того, Центробанк (ЦБ) разрабатывает способы разморозки активов россиян, которые потом могут пойти на фондовый рынок. Также влияние оказывает ослабление рубля, которое выгодно экспортерам, составляющим больший вес в индексе.

«По индексу ММВБ (Московской биржи. — Ред.) прогнозируем диапазон 2650–2850 пунктов», — сказал эксперт.

По его словам, фондовый рынок продолжает испытывать поддержку от дивидендного сезона, влияние которого сохранится в июле.

«В следующем месяце в центре внимания будут нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, химия, телеком. Рынок будет реинвестировать поступление дивидендов в основном от ряда нефтяных компаний. <…> Ближе к середине месяца будут активны компании электроэнергетики, химии и телекомов. <…> Рынок, вероятно, будет демонстрировать попытки консолидации на фоне пассивности на нефтяном и сырьевом рынках в период летнего сезона отпусков», — отметил Власенко.

В свою очередь, аналитик долгового рынка «РСХБ Управление активами» Павел Паевский, говоря о долговом рынке, отметил, что важным событием месяца станет заседание ЦБ. Если регулятор повысит ключевую ставку, то доходность по облигациям вырастет.

«Подводя предварительные итоги июня, мы стали свидетелями роста доходностей ОФЗ (облигаций федерального займа. — Ред.) на коротком отрезке (1–3 года). К примеру, доходности только двухлетних ОФЗ подросли до уровня около 8,5% годовых. Это, без сомнения, скажется на уровнях доходностей в корпоративном секторе, размещение бумаг которых запланировано на июль. В июле на российском долговом рынке (с учетом оферт, не включая погашения структурных облигаций) запланированы погашения облигаций совокупным объемом около 500 млрд рублей», — рассказал Паевский.

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Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что необходимо раскрывать потенциал фондового рынка страны.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что россияне в I квартале этого года массово понесли деньги на фондовый рынок. Приток средств физических лиц к брокерам стал максимальным за последние полтора года, составив 285 млрд рублей, а общий их объем достиг 7 трлн.

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