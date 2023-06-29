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FT узнала о предусмотренной проектом гарантий Киеву отправке военных миссий ЕС

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Фото: Global Look Press/Aziz Karimov
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Проект декларации по гарантиям безопасности для Украины со стороны Евросоюза (ЕС) предусматривает отправку военных миссий. Об этом 29 июня сообщила газета Financial Times.

«Они также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», — сообщил источник издания.

Также члены Евросоюза намерены продолжать финансировать поставки вооружений для Украины через Европейский фонд мира.

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Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится предложить Украине «будущие обязательства в сфере безопасности». Предполагается, что они помогут стране обороняться в долгосрочной перспективе. При этом издание отметило, что Ирландия, Мальта и Австрия критично относятся к этому заявлению и хотят прояснить, какими именно будут обязательства.

Ранее, 26 июня, депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич заявил, что НАТО не станет направлять своих военных на Украину, так же как и вряд ли возможно создание так называемой коалиции желающих, которая решится отправить свои войска в зону конфликта.

7 июня бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что при определенных условиях страны НАТО могут отправить свои войска на Украину. Он уточнил, что инициатором подобных действий может выступить Польша или одно из прибалтийских государств. В таком случае будет сформирована коалиция, стремящаяся более активно поддерживать Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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