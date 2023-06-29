СК начал проверку по факту гибели мостостроителя в Карелии

В Беломорском районе Карелии в результате падения с высоты на площадке по строительству моста погиб рабочий. Организована проверка, сообщает республиканское СУ СКР.

«28 июня 2023 года на строительном объекте по возведению моста через проток Кислый Пудас Беломорского района с высоты около 3 м упал работник 1973 года рождения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели человека организована доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли документацию. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет ИА «Карелinform».

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

20 июня СУ СКР по Тамбовской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырех рабочих на территории порохового завода в городе Котовск, где произошел взрыв. Все погибшие — работники подрядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.