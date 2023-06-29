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Небо над Нью-Йорком затянуло смогом от пожаров в Канаде

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M10s
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Нью-Йорк затянуло смогом из-за масштабных лесных пожаров, полыхающих в Канаде. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В городе становится невозможно дышать. По прогнозам, дальше качество воздуха будет только ухудшаться.

«Еще несколько лет назад мы не сталкивались с такими ситуациями. Если вы хотели узнать о последствиях изменения климата, то теперь сможете почувствовать их в повседневной жизни», — сказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни воздух в городе будет становиться всё менее и менее пригодным для жизни. В некоторые периоды загрязнения ожидается переход в категорию опасного явления, это аналог российского «красного» уровня погодной опасности, сообщается на сайте kp.ru.

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Накануне сообщалось, что новая волна дыма от лесных пожаров в Канаде распространилась по городам Среднего Запада США, представляя опасность для местных жителей.

Агентство по охране окружающей среды установило индекс качества воздуха по шкале от 0 до 500, где чем выше это число, тем выше уровень загрязнения воздуха. Выяснилось, что показатели в Детройте достигли 337-го уровня, что соответствует шкале «опасный», а в Кливленде — 272-го. Воздух в западной и центральной частях штата Нью-Йорк, в Чикаго и частях Иллинойса, Индианы, Мичигана, Миннесоты и Висконсина также классифицировали как вредный для здоровья. Помимо этого, слой дыма завис над Миннесотой и Висконсином.

По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, в Канаде накануне утром горели 500 лесных пожаров. Свыше 250 возгораний вышли из-под контроля.

19 июня министерство окружающей среды Канады предупредило об ухудшении качества воздуха проживающих в Торонто и других регионах южного Онтарио. 8 июня губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок № 95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.

Лесные пожары возникли в Канаде в конце мая. Возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек.

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