Суд заочно назначил журналисту Красильщику восемь лет колонии общего режима

Басманный суд Москвы признал медиаменеджера Илью Красильщика виновным по делу о распространении фейков о ВС РФ и заочно назначил ему восемь лет колонии общего режима. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Также суд установил Красильщику запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года, удовлетворив таким образом запрос стороны обвинения, однако назначил восемь лет лишения свободы вместо девяти, как просила прокуратура.

20 апреля 2022 года на основании материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) в отношении Красильщика было возбуждено уголовное дело.

Позднее, 7 июля того же года, МВД РФ объявило в розыск Красильщика. Карточка с его данными появилась в базе розыска.

По версии следствия, медиаменеджер, находясь за пределами России, разместил на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заведомо ложную информацию о действиях российских войск в Буче.

16 марта 2023 года суд заочно арестовал Красильщика. Арест был назначен сроком на два месяца, срок исчисляется с момента экстрадиции медиаменеджера на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ.