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Путин указал на отсутствие непреодолимых для России трудностей

Путин: Россия спокойно преодолеет все сложности на пути
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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С какими бы сложностями Россия ни сталкивалась, она спокойно их преодолеет, выразил уверенность 29 июня президент страны Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Сердце радуется, что у нас много людей в стране, как сейчас принято говорить, креативных, думающих, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна, делают это инициативно и с таким необычным подходом», — высказал мнение президент.

Он пожелал успехов всем участникам форума.

«Возникает чувство уверенности в том, что у нас какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем», — дополнил Путин.

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Кроме того, во время своего выступления в этот день глава государства подчеркнул, что на фоне превращенного «в громкую пиар-акцию» ухода западных компаний «мир не рухнул», а для российских компаний, наоборот, открылись новые возможности. Предприниматели РФ, по словам президента, занимают освободившиеся ниши на рынке и осваивают новые, а «вся экономика движется вперед». С мая 2022 года в России поднялся ВВП на 5,4%, Путин назвал этот показатель достойным.

Путин указал на необходимость создавать российские торговые марки. По его словам, в стране освободилась колоссальная ниша, которую необходимо занять, рынок важно заполнять удобными, функциональными, современными товарами.

Также российский лидер заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись. Он подчеркнул, что крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки уже начали задействовать свои возможности, чтобы продвигать отечественные бренды.

С февраля прошлого года ряд иностранных компаний объявил о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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