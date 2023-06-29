В Москве задержали гражданку Ищук по делу о шпионаже
В Москве задержали гражданку по фамилии Ищук по делу о шпионаже, ФСБ РФ требует ее ареста. Об этом сообщили 29 июня в Лефортовском суде.
Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме.
Гражданку Ищук Е. А. обвиняют в совершении преступления о шпионаже (ст. 276 УК РФ).
Ранее, 26 июня, в Ялте задержали двух местных жителей, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Задержанные предложили фотографировать и снимать на видео военные объекты на территории Крыма и выразили готовность совершить там диверсионно-террористические акты (ДТА). Возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Их арестовали.