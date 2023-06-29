Обвиняемого в покушении на Прилепина доставили в суд

Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на убийство писателя Захара Прилепина, доставили в Басманный суд Москвы. Об этом 29 июня сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

На заседании рассмотрят ходатайство следствия о продлении меры пресечения Пермякову.

При этом прессу на заседание не пустили — о рассмотрении дела в закрытом порядке ходатайствовал следователь. Он объяснил свое предложение тем, что заказчик теракта к этому моменту неизвестен, а также не установлены орудия преступления в полном объеме, а в материалах дела содержатся результаты оперативных мероприятий и данные тех, кто задерживал Пермякова.

Ранее в этот день источник «Известий» в пресс-службе суда сообщил, что следователи ходатайствуют о продлении ареста обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина до 6 октября.

В отношении Пермякова возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку») и по ч. 4 ст. 222.1 («Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Ему грозит пожизненный срок.

Машину Audi Q7, в которой ехал Прилепин, подорвали 6 мая в Нижегородской области. В момент взрыва в автомобиле на пассажирском сиденье находился соратник писателя Александр Шубин, он погиб.

В тот же день Пермяков был задержан по подозрению в подрыве машины. Он рассказал о связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

26 мая Прилепин поделился в своих соцсетях, что перенес минимум четыре сложнейшие операции. Говоря о самочувствии, писатель отмечал, что чувствует себя бодро. В начале июня президент России Владимир Путин наградил писателя орденом Мужества.