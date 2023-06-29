Житель Якутии лишился 1 млн рублей из-за лжеследователей

Полиция в Якутии проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 39-летнего железнодорожника. Мужчина лишился 1 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником Следственного комитета. Он заявил, что кто-то якобы пытается оформить кредит на якутянина по генеральной доверенности. Дальше с мужчиной продолжил разговор «специалист Центробанка». Злоумышленники отправляли потерпевшему через мессенджер подложные документы и якобы подтвержденную заявку на кредит, пишет ИА YakutiaMedia.

Поверив мошенникам, пострадавший отправился в банк, оформил кредит и перевел средства на «безопасные» счета.

Похожим способом злоумышленники обманули жителя Самарской области. Потерпевший поверил, что с его счетами выполняются несанкционированные действия, и согласился перевести на «безопасный» счет 2,5 млн рублей.