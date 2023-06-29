Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов в центре города
Пробки до 8 баллов ожидаются в центре Москвы вечером. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 29 июня.
Автомобилистам рекомендовали в часы пик воспользоваться городским транспортом. Поездки на машине предложили отложить на более позднее время — после 19:00.
«В городе местами идет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Также водителям напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее в этот день в Гидрометцентре предупредили, что в некоторых районах города ожидаются облачность, дожди, местами сильные, с грозой и градом.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порадовал жителей столичного региона прогнозом на предстоящие выходные. По его данным, погода ожидается благоприятная и теплая.