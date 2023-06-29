Рекультивацию мусорного полигона под Геленджиком завершат зимой 2023 года

Мусорный полигон в Кабардинке под Геленджиком планируют рекультивировать к зиме 2023 года. Работы выполняются на площади почти 160 тыс. кв. м.

На данный момент рабочие проводят уплотнение откосов и укладку геотекстиля. В ходе рекультивации осуществляется контроль выбросов свалочного газа. После завершения рекультивации на месте свалки высадят газоны и деревья, в том числе занесенные в Красную книгу.

«Общая площадь озеленения составляет почти 160 тыс. кв. м. В ходе рабочего визита обсудили возможность создания парковой зоны на месте рекультивированной свалки. Проект особенно актуален с учетом туризма, и необходимость возникновения экологического воздействия в одном из основных курортов России», — цитирует ИА KrasnodarMedia гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Также в рамках рекультивации предусмотрено устройство системы дегазации с биофильтрами для ликвидации неприятных запахов.