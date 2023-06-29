Forbes узнал о потере Украиной около 20% Bradley и Leopard 2A6 в одном из боев в Запорожье

Ударная группа ВСУ под Малой Токмачкой в Запорожской области 8 июня потеряла не менее 25 единиц западной бронетехники, пытаясь прорваться через минные поля. Об этом 27 июня пишет обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes, называя случившееся катастрофой.

По данным издания, ожидаемое контрнаступление Украины в 2023 году продолжалось всего четыре дня, когда под Малой Токмачкой 47-я десантно-штурмовая бригада и 33-я механизированная бригада попробовали прорваться через российские минные поля для выхода к селу Работино. Военнослужащим ВСУ даже удалось уничтожить мины на некоторых участках пути, но были подбиты не менее 25 единиц бронетехники: 17 танков М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent.

«За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R», — сообщил обозреватель.

США незамедлительно выразили готовность поставить Киеву еще танки М2 Bradley, однако, как пишет Экс, европейским странам предстоит закупить танки Leopard 2A6 для их передачи Украине. При этом, по словам обозревателя, танков Leopard 2R «в буквальном смысле больше нет». Вместе с тем, несмотря на утрату почти целого батальона в неудачной атаке, потери составили лишь около 15% от ударной группы двух бригад ВСУ, которые, судя по всему, остались невидимыми, отмечает Экс.

29 июня военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о причинах крупных потерь ВСУ. По его мнению, у украинских войск нет алгоритма ведения наступательного боя.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, о подготовке к нему представители украинских властей заявляли еще с апреля. 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников говорил о высоком уровне готовности ВСУ к контрнаступлению «в глобальном смысле».

В Москве при этом считают, что ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться успехов. 13 июня на встрече с российскими военными корреспондентам президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, до каких границ готова дойти Москва, говорил, что это будет зависеть от результатов наступления Украины. По его словам, российская сторона будет предпринимать шаги исходя из того, как будет складываться ситуация.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.