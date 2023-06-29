Свыше 170 га земель обработают против борщевика в Южно-Сахалинске

До конца сезона в Южно-Сахалинске против борщевика обработают свыше 170 га муниципальных земель. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на администрацию города.

На текущий момент подрядные организации выполнили работы на площади 21 га. До конца текущей недели обработка пройдет на участках площадью 5 га в центральной части Южно-сахалинска, а также по 3 га в Луговом и Ключах. Еще 10 га обработают в Новой Деревне, Синегорске и Ново-Александровске.

Борьба с сорняком проводится механизированно и вручную. Пестициды используются только на тех территориях, где не установлены ограничения по применению химического способа. В администрации напомнили, что собственники земельных участков обязаны принять меры по ликвидации борщевика самостоятельно.