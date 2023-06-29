Порядка 2,5 млрд рублей направят на капремонт сельских школ в Забайкалье

В 2023 году в Забайкальском крае около 2,5 млрд рублей направят на капитальный ремонт 49 сельских школ. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на информацию законодательного собрания региона.

На текущий момент освоена примерно половина выделенных средств. Средняя готовность всех школ составляет 64%. Работы уже завершены в Сретенской школе № 1, а также в школе поселка Яблоново в Читинском районе. В десяти школах работы близятся к завершению. Заместитель министра образования Забайкалья Арюна Байкова попросила депутатов проследить за тем, чтобы на станции Лесной и в сельском поселении Михайлово-Павловское работы были завершены в установленный срок.

По условиям контрактов ремонты продлятся до 15 августа.

Власти уже направили заявку на участие в проекте по модернизации школьных систем на 2024 год. В перечень вошли 125 учреждений.