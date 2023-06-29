Путин обратил внимание на отсутствие одного пункта в концепции «Пяти С»

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 июня, в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» обратил внимание на то, что в концепции «Пяти С» всего четыре пункта.

В ходе форума председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов представил президенту разработанную российскими экспертами концепцию «Пяти С», которая включает в себя такие пункты как стабильное стратегической развитие, внимание к сотрудникам и их семьям, социальные программы, окружающая среда и родная страна.

Однако Путин отметил, что второй и третий пункт концепции — внимание к сотрудникам и их семьям и социальные программы — одинаковы.

«Второе и третье — это одно и то же», — сказал он.

Шувалов согласился с замечанием президента и пообещал подумать, как наполнить эти пункты разным содержанием, или скорректировать концепцию.

Председатель ВЭБ.РФ также уточнил, что отечественная концепция должна прийти на смену западным корпоративным стандартам управления ESG («Environmental, Social, and Corporate Governance» — Экологическое, социальное и корпоративное управление).

Также в рамках выступления на форуме президент отметил, что российские компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам или превосходят их.

Кроме того, президент подчеркнул, что после ухода западных компаний, для российских предпринимателей кратно расширились возможности для развития бизнеса, и они активно и успешно занимают освободившиеся на рынке ниши и осваивают новые.