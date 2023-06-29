Почти 40 протоколов о нахождении детей у водоемов составили в ЕАО

В Еврейской автономной области с начала лета составлено 38 административных протоколов в отношении родителей, чьи дети находились у водоемов без присмотра. Об этом сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на МЧС региона.

Один из случаев выявлен в районе села Амурзет. На карьере играли восемь мальчиков, при этом берег водоема усыпан стеклами, а дно не проверено на безопасность. Установлено, что дети не в первый раз отдыхают около карьера без присмотра взрослых. Полицейские установили место проживания ребят и контакты родителей. Их ожидает административное взыскание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сотрудники МЧС подчеркивают, что местные жители зачастую не осознают опасность нахождения детей у водоемов. Для предотвращения трагедий проводятся профилактические рейды по местам стихийного отдыха у воды.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 15 мая произошло шесть трагических случаев на воде с участием детей.