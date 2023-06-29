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Президент Литвы допустил в декабре начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в декабре 2023 года. Об этом 29 июня заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Надеюсь, что все страны восточного фланга заслуживают позитивного отношения, если они преуспеют в проведении необходимых реформ. Молдова, Украина, Грузия — все они заслуживают положительных результатов, положительных решений», — сказал он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Науседа высоко оценил темпы реализации реформ украинскими властями и назвал декабрь тем временем, когда в случае позитивной оценки со стороны Еврокомиссии переговоры могут быть запущены.

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До этого, 27 июня, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква выразил надежду на то, что поддержка со стороны Испании поможет получить приглашение к переговорам во время ее председательства в ЕС во второй половине 2023 года.

Ранее, 25 июня, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что республика сделает всё, чтобы Украина стала членом Евросоюза, однако киевские власти для этого должны провести соответствующие реформы, чтобы страна соответствовала правилам сообщества.

До этого, 23 июня, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что для Украины нет коротких путей вступления в Евросоюз. В ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии глава МИД Чехии отметил, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также указал, что Киев готов провести необходимые преобразования.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий сообщил, что украинским властям требуется включить в состав Конституционного суда представителей международного сообщества для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

В этот же день политик заявил, что Киев уже выполнил два условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ для вступления в ЕС, параллельно продолжая развивать остальные пять пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для вступления страны в ЕС.

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