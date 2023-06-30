Опубликованы первые фотографии нового внедорожника Haval H5

Полноразмерный внедорожник Haval H5 нового поколения попал в объективы журналистов из Китая, сообщает 30 июня Autohome. Премьера новинки на китайском рынке запланирована на IV квартал этого года.

Габариты внедорожника: длина ― 5190 мм, размер колесной базы — 3140 мм.

Вероятно, Haval H5 будет оснащаться двумя силовыми установками на выбор: 224-сильным турбированным двигателем объемом 2 л и двухлитровым «дизелем» мощностью 166 л.с.

Судя по снимкам интерьера, автомобиль оборудован большой цифровой панелью приборов, а также крупным дисплеем системы мультимедиа. Что интересно, в новом поколении H5 сможет предложить водителю новый способ переключения передач с помощью подрулевых лепестков.

Mercedes-Benz анонсировал 29 июня прощальную версию культового внедорожника G-Класса с двигателем V8. Со следующего года Mercedes-Benz G 500 будет выпускаться исключительно с рядным шестицилиндровым двигателем.

Лимитированная серия Mercedes-Benz G 500 Final Edition тиражом 1,5 тыс. экземпляров создана, чтобы отпраздновать 30-летний юбилей внедорожников с рядной «восьмеркой» на мировом рынке. Такие «Гелендвагены» будут выпускаться с сентября 2023 года по март 2024-го.