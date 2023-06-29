Вильфанд пообещал тропические ночи в выходные в Москве

В выходные в Москве ожидается потепление до 23–25 градусов и незначительные осадки. Ночью в центре города температура может опуститься только до 19 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в четверг, 29 июня.

«30 июня интенсивность дождей в Москве уменьшится, хотя погода всё еще будет облачной и дождливой. Местами возможен даже град. Температура поднимется до 20 градусов, ночь достаточно теплая — до 12–14 градусов», — рассказал Вильфанд в беседе с Lenta.Ru.

Метеоролог отметил, что погода начнет меняться в субботу, 1 июля. Ожидается переменная облачность с очень насыщенным энергией солнцем при достаточно холодных воздушных массах.

«Дневные температуры составят около 23–25 градусов, ночи тоже потеплеют до 14–16. В центре Москвы ожидаются даже тропические температуры, до 19 градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что это связано с тем, что там много высотных домов, которые днем впитывают энергию, а ночью отдают.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.