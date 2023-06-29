Один человек погиб в ДТП на трассе под Краснодаром
Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Краснодарского края. Один водитель погиб.
Авария произошла в районе станицы Марьянской. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Kia не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с Daewoo Nexia. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
Водитель второго автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель Kia получил ушиб грудной клетки и позвоночника. По факту ДТП проводится проверка.
В Еврейской автономной области водитель Toyota Sprinter выехал на встречную полосу во время обгона и допустил столкновение с автовозом. Автомобилист и его пассажир погибли.