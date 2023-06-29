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В Московском Политехе рассказали о перспективах водородных грузовиков

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck
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Автомобили с водородным двигателем могут стать хорошим решением для общественного и грузового транспорта, несмотря на то что они еще долгое время будут недоступны населению из-за дороговизны, рассказал 29 июня «Известиям» доцент кафедры «Энергоустановки для транспорта и малой энергетики» Московского Политеха Дмитрий Апелинский.

По его словам, автомобили на водородном топливе в будущем смогут конкурировать с электромобилями, но это очень долгий процесс, поскольку водородные машины гораздо дороже, а инфраструктура для них еще не развита.

Вероятно, со временем оба вида транспорта будут доминировать в разных сегментах рынка. Например, электромобили могут лидировать в легковом сегменте эффективности для коротких поездок, в то время как водородные авто могут стать очень востребованными в сегменте грузовиков, где важны больший пробег и быстрая заправка.

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen 28 июня принял решение сократить выпуск электромобилей на ближайшие две недели ввиду падения спроса на 30%. Из-за низких продаж электромобилей Volkswagen объявил об отмене нескольких рабочих смен на заводе в Эмдене, где выпускают кроссоверы ID.4 и седаны ID.7. Кроме того, автозавод объявил об увеличенном с двух до трех недель корпоративном отпуске. Также порядка 300 из 1,5 тыс. временных сотрудников потеряют свои рабочие места уже в августе.

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