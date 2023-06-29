Как получить отцовский капитал и на что его можно потратить в 2023 году

В России получить семейный капитал при рождении ребенка могут не только мамы, но и папы. Однако такая ситуация довольно нетипичная, из-за чего при оформлении могут возникнуть вопросы. О том, кто может претендовать на выплаты в 2023 году и как их получить, — рассказывают «Известия».

Что такое отцовский капитал

Юридического термина «отцовский капитал» не существует. Но это вовсе не значит, что мужчины не могут претендовать на выплату. Главное — чтобы ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2007 года, а получатель пособия подходит под критерии программы господдержки.

Таких случаев всего четыре. Оформить отцовский капитал можно, если отец является единственным усыновителем и воспитывают ребенка самостоятельно, когда мать лишена родительских прав, умерла или оставила малыша в медучреждении, дав согласие на его усыновление.

В каждом из этих случаев отцу необходимо предоставить документы, которые подтверждают право на получение помощи. Например, судебное решение по лишению матери родительских прав или свидетельство о ее смерти.

Ранее в Минтруде «Известиям» рассказали, что получить маткапитал в том числе могут семьи, в которых воспитываются дети, рожденные от суррогатных матерей, если родной ребенку только отец.

Размер отцовского капитала в 2023 году

Размер пособия после индексации в этом году составляет 586, 9 тыс. рублей за первого родившегося ребенка. Если маткапитал в семье уже получали, то при появлении второго ребенка субсидия увеличивается на 188, 6 тыс. рублей. Таким образом сумма составляет 775,6 тыс. рублей.

Размер финансовой поддержки семьям индексируется каждый год в начале февраля.

Помимо этого регионы могут дополнительно поощрять рождение детей, выплачивая родителям региональный материнский капитал. Обычно право на него появляется после рождения или усыновления третьего ребенка. Субсидию в 2023 году, в частности, можно получить в Санкт-Петербурге — 194, 2 тыс. рублей, в Краснодарском крае — 147, 1 тыс. рублей, в Тверской области — 76, 9 тыс. рублей и других регионах.

Как получить отцовский капитал в 2023 году

Для получения отцовского капитала надо заполнить заявку на портале «Госуслуги». В системе выплата по-прежнему будет называться «материнским капиталом».

Помимо заявления потребуются паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении ребенка и (или) об усыновлении, решение суда об ограничении или лишении матери родительских прав, свидетельство о смерти. Также надо предоставить документы, подтверждающие российское гражданство ребенка.

Проверка документов займет до пяти рабочих дней. Если всё в порядке, то электронный сертификат автоматически прикрепится к аккаунту отца на «Госуслугах».

Заполнить заявку на получение отцовского капитала также можно в МФЦ или в Социальном фонде России.

На что можно потратить отцовский капитал в 2023 году

Когда отец решит использовать часть средств, ему нужно будет подать заявление о распоряжении средствами семейного капитала. Причем можно выбрать не одну цель, а сразу несколько.

Отцовский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью или получение ежемесячной выплаты из средств пособия. Однако отцовский капитал, в отличие от женщин, нельзя направить на накопительную часть пенсии.

Как стало известно в конце июня, в России могут расширить применение маткапитала. Выплату предложили использовать в качестве банковского вклада. В случае одобрения со счета можно будет получать дивиденды.

Тогда же сообщалось, что Минпромторг поддержал инициативу использовать семейный капитал для покупки автомобиля. Законопроект о возможности использования маткапитала на приобретение авто был внесен на рассмотрение главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной еще 10 февраля.

Как узнать остаток отцовского капитала

Получить информацию об остатке отцовского капитала можно удаленно на портале «Госуслуги». Обычно эта информация нужна, когда семья задумывается о возможности использовать оставшиеся средства.

Для этого необходимо войти в личный кабинет, затем выбрать соответствующий раздел: «Выписка об остатке материнского капитала». Документ придет в личный кабинет в электронном виде в день запроса.

Для получения бумажной справки нужно будет обратиться в Социальный фонд России. И бумажная, и электронная выписка имеют одинаковую юридическую силу.

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