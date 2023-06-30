Эксперты назвали самые популярные авто с дизельным двигателем

Спрос на дизельные авто с пробегом за первые полгода 2023 года увеличился на 33,8% по сравнению с тем же периодом 2022-го, сообщают 30 июня эксперты сервиса по продаже автомобилей «Авито Авто».

По словам аналитиков, за первые шесть месяцев 2023 года доля дизельных автомобилей в предложении подержанных авто составила 11%, в то время как в аналогичный период 2022 года этот показатель был равен 8,6%. Также стало известно, что количество объявлений о продаже дизельных авто выросло на 49,8%, а их средняя цена составила 1,9 млн рублей.

Внедорожник Toyota Land Cruiser стал самым популярным автомобильным с дизельным ДВС: на его долю приходится 2,9% от общего спроса на дизельные машины с пробегом, а средняя цена на него составляет 3,55 млн рублей. На втором месте расположилось семейство BMW 5 серии (2,8% от общего числа) со средней ценой 2,75 млн рублей. На третьем месте оказался внедорожник BMW X5 (2,7%), средняя цена ― 3,95 млн рублей.

Также в пятерку самых популярных дизельных авто вошел кроссовер Volkswagen Touareg (2,4%) со средней ценой 1,99 млн рублей. Топ-5 замыкает кроссовер Hyundai Santa Fe (2,3%) со средней ценой 2,35 млн рублей.

Наиболее широко автомобили с дизельным ДВС представлены в Калининградской области ― здесь их доля составляет 29,2% от общего числа. Также в рейтинг вошли Москва и Московская область (17,8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (17%), Хабаровский край (16%) и Крым (15,5%).

29 июня аналитики перечислили самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке. За первые полгода текущего года наибольшим спросом пользовались подержанные авто таких брендов, как Nissan (10% от общего числа), Toyota (9%), Hyundai (8%), Kia (7%) и BMW (7%). Как правило, самыми популярными были модели 2015 и 2016 годов выпуска.