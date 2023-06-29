Движение поездов на Павелецком направлении восстановлено по двум путям

В Москве восстановлено движение поездов на Павелецком направлении по двум путям. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил филиал «Российских железных дорог» (РЖД) «Московская железная дорога» (МЖД) в своем Telegram-канале.

МЖД принимает все меры для стабилизации графика движения поездов, уточняется в сообщении.

Ранее в этот день в Москве на станции Бирюлево сошел с рельсов грузовой состав. Инцидент произошел на Касимовской улице.

Движение по ветке было приостановлено, в том числе для пассажирских составов, на месте работали аварийные бригады, чтобы открыть путь поездам и «Аэроэкспрессам» в аэропорт Домодедово.