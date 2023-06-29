В Австрии потребовали учитывать нейтральный статус при обсуждении гарантий для Киева
Австрия хочет, чтобы при обсуждении гарантий безопасности для Украины учитывался ее нейтральный статус. Об этом 29 июня заявил канцлер республики Карл Нехаммер.
«Мы, члены ЕС, и прежде всего Еврокомиссия, сейчас размышляем над тем, что должны быть предоставлены гарантии безопасности для Украины. Здесь для нас как нейтральных государств ясно, что в таком виде они не могут иметь место. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр ясно заявили здесь о своих сомнениях — это будет принято во внимание в окончательных выводах», — заявил он перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Нехаммер указал, что при составлении документов должна указываться нейтральная роль этих стран.
Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится предложить Украине «будущие обязательства в сфере безопасности». Предполагается, что они помогут стране обороняться в долгосрочной перспективе. При этом издание отметило, что Ирландия, Мальта и Австрия критично относятся к этому заявлению и хотят прояснить, какими именно будут обязательства.
17 июня стало известно, что Великобритания, США, Китай, Франция, Турция и Белоруссия назывались в качестве гарантов безопасности в проекте стамбульского договора, который носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины».
До этого, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном форматы гарантий в сфере безопасности для Киева. В ходе разговора Зеленский также выразил надежду на скорейшее начало подготовки украинских пилотов. Помимо этого, он указал на срочные потребности Украины по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области.
1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад уже давно обсуждает, как конкретно могут выглядеть гарантии безопасности для Украины. Политик пообещал, что Берлин внесет свой вклад в содержание возможных соглашений.
В середине мая Макрон вновь подчеркнул важность предоставления гарантий безопасности Киеву для «построения архитектуры европейской безопасности». По словам политика, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно начнутся».