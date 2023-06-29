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В Австрии потребовали учитывать нейтральный статус при обсуждении гарантий для Киева

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Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne
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Австрия хочет, чтобы при обсуждении гарантий безопасности для Украины учитывался ее нейтральный статус. Об этом 29 июня заявил канцлер республики Карл Нехаммер.

«Мы, члены ЕС, и прежде всего Еврокомиссия, сейчас размышляем над тем, что должны быть предоставлены гарантии безопасности для Украины. Здесь для нас как нейтральных государств ясно, что в таком виде они не могут иметь место. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр ясно заявили здесь о своих сомнениях — это будет принято во внимание в окончательных выводах», — заявил он перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Нехаммер указал, что при составлении документов должна указываться нейтральная роль этих стран.

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Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится предложить Украине «будущие обязательства в сфере безопасности». Предполагается, что они помогут стране обороняться в долгосрочной перспективе. При этом издание отметило, что Ирландия, Мальта и Австрия критично относятся к этому заявлению и хотят прояснить, какими именно будут обязательства.

17 июня стало известно, что Великобритания, США, Китай, Франция, Турция и Белоруссия назывались в качестве гарантов безопасности в проекте стамбульского договора, который носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины».

До этого, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном форматы гарантий в сфере безопасности для Киева. В ходе разговора Зеленский также выразил надежду на скорейшее начало подготовки украинских пилотов. Помимо этого, он указал на срочные потребности Украины по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад уже давно обсуждает, как конкретно могут выглядеть гарантии безопасности для Украины. Политик пообещал, что Берлин внесет свой вклад в содержание возможных соглашений.

В середине мая Макрон вновь подчеркнул важность предоставления гарантий безопасности Киеву для «построения архитектуры европейской безопасности». По словам политика, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно начнутся».

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