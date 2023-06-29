Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

Российские силы улучшили свои позиции на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Есть достаточно неплохие улучшения позиций [российских сил] на краснолиманском направлении, на авдеевском и марьинском направлениях без существенных изменений», — заявил он в эфире Первого канала.

Ситуация вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) при этом остается сложной, но российские войска полностью контролируют данное направление, отметил Пушилин

Ранее, 26 июня, Пушилин рассказал, что российские силы существенно улучшили позиции на авдеевском направлении. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на угледарском направлении после ощутимых потерь в живой силе и технике.

24 июня врио главы ДНР сообщил, что на отдельных участках фронта в республике наблюдается позиционное противостояние, при этом на других происходит продвижение вперед российских сил.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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