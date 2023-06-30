Более 40 концертов пройдет в Измайловском парке этим летом

Более 40 выступлений музыкально-инструментальных ансамблей, духовых оркестров и джазовых коллективов состоится в Измайловском парке этим летом, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Традиция летних музыкальных программ сохраняется в Измайловском парке уже больше 20 лет. В репертуаре этого сезона — мелодии из фильмов, классика и джазовые композиции», — отметила Сергунина, уточнив, что концерты проводятся по выходным.

Например, по субботам у здания дирекции парка выступает оркестр спасателей Москвы. В программу вошли такие произведения, как вальс «Воспоминание» и «Прощание славянки».

По воскресеньям на этой площадке выступает ансамбль солистов «Сфорцандо». Коллектив исполнит произведения Марка Минкова «Старый рояль» и Дмитрия Шостаковича «Романс».

Также по выходным посетители парка смогут послушать выступления различных джаз-исполнителей.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.