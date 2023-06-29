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Шведский премьер намерен обсудить с Орбаном вопрос вступления в НАТО

Премьер Швеции Кристерссон намерен обсудить с венгерским коллегой Орбаном вопрос вступления в НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Marton Monus
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон намерен обсудить с венгерским коллегой Виктором Орбаном вопрос одобрения Будапештом заявки на вступление королевства в НАТО. Об этом он 29 июня заявил журналистам, запись опубликована на сайте Европейской комиссии.

«Я не знаю конкретно, не могу спекулировать, я только видел сообщения в СМИ вчера [о том, что ратификация откладывается]», — сказал Кристерссон.

Он отметил, что «наверняка будет возможность поговорить об этом с премьер-министром Венгрии».

Как пояснил Кристерссон, венгерская сторона говорила, что не будет затягивать ратификацию заявки. Он собирается выяснить, что изменилось в этой позиции.

Глава правительства выразил мнение, что остальные страны — члены НАТО желают, чтобы Швеция вступила в альянс до саммита в Вильнюсе. По его словам, только две страны не ратифицировали заявку.

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Ранее, 27 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Гааге заявил, что Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в альянсе на следующей неделе.

21 июня в Турции назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО. От Стокгольма ожидают выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

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