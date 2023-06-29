Два украинских генерала уничтожены в результате высокоточного удара сил РФ

Два украинских генерала были уничтожены в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 июня, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен 27 июня во время проведения штабного совещания ВСУ в городе Краматорск Донецкой народной республики (ДНР). Также уничтожены до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников, уточнили в МО РФ.

В районе села Васильцова Харьковской области и села Песчаное ДНР поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавил Конашенков.

Кроме того, на донецком направлении благодаря грамотным действиям «Южной» группировки ВС РФ за сутки были отражены четыре атаки ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56 мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске без уточнения данных о потерях украинских войск. Также уточнялось, что в районах Предтечено и Веселое были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63 механизированной и 10 горно-штурмовой бригад ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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