В квартире в Москве обнаружено тело 26-летней супруги экс-хоккеиста «Спартака»

Тело 26-летней супруги бывшего хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова обнаружено в квартире в Москве. Как сообщает 29 июня агентство «Регнум», погибшую нашла сестра хоккеиста, когда приехала ее навестить.

Отмечается, что сам 41-летний спортсмен в это время находился в больнице. Как сообщила его сестра, Екатерина Пермякова около суток не отвечала на звонки и сообщения, после чего родственники забеспокоились.

Тогда сестра мужа решила приехать лично и проверить, всё ли в порядке, и обнаружила девушку мертвой в одной из комнат.

«На кровати было обнаружено тело 26-летней женщины, давность наступления смерти около суток. По данному факту следователем проводится проверка», — отметил источник агентства.

Ранее, 27 июня, сотрудник одного из российских банков были найден мертвым в лесу деревни Троице-Лыково. Полиция нашла тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом лежало его охотничье ружье. На следующий день «Известиям» подтвердили, что погибшим в московском лесу оказался руководитель одного из направлений в ВТБ. В банке принесли соболезнования семье сотрудника.